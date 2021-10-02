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تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:31 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علاء خليف

يعود فريق باريس سان جيرمان لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الفرنسي، بعد فوزه على مانشستر سيتي 2-0 في مباراة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، متساويا مع كلوب بروج صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل لايبزيج الترتيب بدون نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة بالدوري الفرنسي

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره فريق رين غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز بالموسم الحالي 2021 – 2022.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره رين في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، غدا الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.

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