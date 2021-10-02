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رئيس المحكمة الدستورية العليا: منصب القاضي لم يعد قاصرًا على الرجل فقط

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:33 م
ارشيفيه
ارشيفيه
داليا الحسين

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون للقضاء المصري عيدًا موحدًا للاحتفاء بهم، لأنه من وجه باتخاذ هذا القرار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البل" أن يوم القضاء المصري له دلالة عند المرأة حيث إنه شهد تفعيل الاستحقاق الدستوري في منصة القضاء.

وأكد أن الرئيس السيسي أصدر من قبل قرارًا بتعيين امرأة نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية وهي الدكتورة فاطمة الرزاز، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص على كل الجهات والهيئات المصرية ولا يتدخل في عمل أي منها، بل ويحافظ على استقلاليتها.

واستطرد أن الرئيس السيسي حريص منذ توليه رئاسة الجمهورية على استقلال القضاء، إضافة إلى أنه يدعم القضاء، مؤكدًا أن العدالة في مصر غير مسيسة.

وواصل حديثه قائلا: إن منصب القاضي لم يعد قاصرًا على الرجل فقط، بل أصبحت المرأة قاضية جنائيًا وقاضيًة في المنازعات المدنية والتجارية وقاضية في أحوال الأسرة، منوها بأن أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر شهداء القضاء الذين راحوا نتيجة العمليات الإرهابية هو بمثابة تكريم لمصر كلها.

الكلمات المفتاحية

يوم القضاء المصري يوم القضاء دعم القضاء الدستورية العليا

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