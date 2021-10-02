فاجأ المدير الفنى لمنتخب مصر البرتغالى كارلوس كيروش الجميع باستبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

وكشف مصدر أن طريقة لعب البرتغالي كيروش وراء استبعاد محمد شريف، حيث يفضل رأس الحربة الذى يتميز بالقوة البدنية والقدرة على استخلاص الكرات العالية.





وأضاف المصدر أن طريقة لعب كيروش تعتمد على إرسال الكرات العالية بين قلبى دفاع المنافس، ما يحتاج إلى مهاجم يمتلك القوة البدنية والقدرة على التعامل بشكل جيد مع ألعاب الهواء.





وقرر كيروش ضم أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وعمر مرموش لقائمة المنتخب، فى حين قرر استبعاد محمد شريف.