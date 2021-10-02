كرسوع: في انتظار موافقة السيسي على قرار تعيين القاضيات قريبًا

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية يوم القضاء المصري يُضاف إلى أيام مصر التاريخية وعيد من الأعياد التي تحتفل بها الدولة بقضائها والمواطنين القائمين على إقامة العدالة بربوع مصر طبقا للدستور والقانون.



وأضاف "كرسوع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" عن احتفالية عيد القضاء المصري "أخيرًا تحقق الحلم، وكان الأمل أن يكون هناك يوم للقضاء وقرر الرئيس السيسي في 2-6 الماضي أن يصبح عيدًا للقضاء المصري كله في الأول من أكتوبر من كل عام بالتزامن مع شهر أكتوبر شهر الانتصارات".



وأشار الأمين العام لمجلس الدولة، إلى أن الرئيس السيسي كان له السبق في تمكين المرأة وتفعيل الاستحقاق الدستوري الخاص بتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مستطردًا "بدأ العمل على تنفيذ قرار تعيين المرأة في القضاء المصري وتقدمت العديد من السيدات لشغل المنصب وفي انتظار موافقة الرئيس السيسي الذي سيصدر القرار قريبًا ولن يؤخره الرئيس عنا كثيرًا"