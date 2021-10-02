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نصيحة من أحمد صلاح حسني لكل رجل أربعيني غير متزوج

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:43 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
منار داود

وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصيحة إلى كل رجل أربعيني غير متزوج، موضحًا أنه يعرف بعض الأشخاص في الدائرة حوله تخطوا سن الأربعين ولم يتزوجوا لأن الوضع بالنسبة إليهم "تمام".

تابع خلال حواره إلى برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة ON""، اليوم السبت، أنه لا يمكن إقناع هؤلاء، لكن يتم محاولة شرح الوضع لهم وتقديم النصيحة بشأن أن هناك أشياء جميلة في الحياة ستفوتهم مثل الأسرة ووجود الأبناء والاهتمام.

رأى أحمد صلاح حسني أن إقناع الأربعيني بالزواج أمر صعب، لأنه يجب عليه أن يكون مقتنعًا من داخله بذلك، مشيرًا إلى أن البعض يحسد الرجل العازب على عدم زواجه لأنه "رايق" ولكن رغم ذلك "محدش عاجبه حاله".

برنامج "راجل و2 ستات" يقدم في فقراته المختلفة جرعة دسمة من الموضوعات التي تهم كافة أفراد الأسرة العربية بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التي يتناقشها البرامج بواسطة متخصصين.

https:www.youtube.comwatch?v=NsQhgf1I_pE

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قناة on الفجر الستات ميعرفوش يكدبوا اخبار الفجر الفني احمد صلاح حسني

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