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خبيرة تغذية: خفض وزن مريض السمنة بدون حرمان ممكن (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:39 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك كريم يستخدم بعد خفض الوزن لعلاج الترهلات، ويعالج الاسترتش مارك ويضبط الجسم بشكل عام.

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن وصف العلاج المناسب لمريض السمنة، يكون من خلال الاستماع إليه بشكل جيد، لتشخيص حالته بشكل صحيح، ومن ثم وصف المادة الفعالة التي تساعد مريض السمنة في خفض الوزن، كما أن المتابعة مع أخصائي التغذية الأسبوعية امر هام جدًا.

ولفتت إلى أن هناك امكانية لخفض وزن مريض السمنة بدون حرمان، من خلال العمل على تقليل الشهية بتناول بعض المواد الفعالة، وزيادة معدل الحرق، وبالتالي ينخفض الوزن بصورة صحية.

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خبيرة تغذية علاجية امراض السمنة السمنة اخبار مصر

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