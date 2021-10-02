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لكبح التضخم المفرط.. فنزويلا تصدر عملة رقمية بـ6 أصفار

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر

أصدرت فنزويلا عملة تحمل اسم "البوليفار الرقمي"، في محاولة لإنقاذ العملة بعد سنوات من التضخم المفرط والذي دفع السكان لتبنياستخدام الدولار.


وقامت بإزالة 6 أصفار من "البوليفار السياديالذي بدأ تداوله قبل 3 سنوات.


وبموجب التغير الجديد، سيتم استبدال أكبر ورقة نقدية سابقة من فئة مليون بوليفار بعملة واحد بوليفار، كما سيعادل الدولار الواحد نحو 4.2 بوليفار بدلًا من 4.2 مليون بوليفار بسعر الصرف الرسمي.


وكانت الحكومة الفنزويلية قد نفذت تغييرين آخرين للعملة منذ عام 2008 من خلال إلغاء 8 أصفار، مع مساعي السيطرة على التضخمالجامح في البلاد.


وأعلن البنك المركزي في فنزويلا اليوم أنه سيتدخل في سوق الصرف عبر بيع 50 مليون دولار عبر آلية التبادل بين البنوك.

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