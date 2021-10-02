أمين الفتوى يفاجئ إلهام شاهين بحكم الشرع بعد إعلان تبرعها بأعضائها (فيديو)

علق الدكتور أحمد وسام، آمين الفتوى بدار الافتاء، على إعلان الفنانة إلهام شاهين تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، قائلًا: "دار الإفتاء أصدرت فتاوي كثيرة جول هذا الأمر، وقانون رقم 5 لعام 2010 نظم التبرع بالأعضاء، من خلال لجنة عليا تنظم هذا الأمر، بما يمنع التلاعب بالإنسان، لأن الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى".



وتابع "وسام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن القانون يسد كل ما يجعل الإنسان سلعة من خلال الكثير من الاجراءات، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يدخل ضمن الصدقة الجارية، لأن العضو الذي ينقل يستمر الانتقاع به حتى وفاة الشخص.



ومن جهة اخرى أعلنت الفنانة إلهام شاهين، خلال نفس المداخلة، عن سعادتها برأي دار الافتاء حول جواز التبرع بالأعضاء، لأن هذا يؤكد المبادئ العامة للانسانية، معقبة " لازم الجميع يتكاتف من اجل تحقيق الخير للبشرية، مفيش حد عارف مين هيحتاج للقانون ده الفترة المقبلة".

