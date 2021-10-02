Advertisements

أمين الفتوى يفاجئ إلهام شاهين بحكم الشرع بعد إعلان تبرعها بأعضائها (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:44 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
كساب أحمد
علق الدكتور أحمد وسام، آمين الفتوى بدار الافتاء، على إعلان الفنانة إلهام شاهين تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، قائلًا: "دار الإفتاء أصدرت فتاوي كثيرة جول هذا الأمر، وقانون رقم 5 لعام 2010 نظم التبرع بالأعضاء، من خلال لجنة عليا تنظم هذا الأمر، بما يمنع التلاعب بالإنسان، لأن الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى".

وتابع "وسام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن القانون يسد كل ما يجعل الإنسان سلعة من خلال الكثير من الاجراءات، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يدخل ضمن الصدقة الجارية، لأن العضو الذي ينقل يستمر الانتقاع به حتى وفاة الشخص.

ومن جهة اخرى أعلنت الفنانة إلهام شاهين، خلال نفس المداخلة، عن سعادتها برأي دار الافتاء حول جواز التبرع بالأعضاء، لأن هذا يؤكد المبادئ العامة للانسانية، معقبة " لازم الجميع يتكاتف من اجل تحقيق الخير للبشرية، مفيش حد عارف مين هيحتاج للقانون ده الفترة المقبلة".

الكلمات المفتاحية

الهام شاهين اللهام شاهين التبرع بالأعضاء اخبار مصر

أخبار تهمك

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

أنشيلوتي يوجه رسالة نارية للاعبي ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد - سواريز يحرق شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ 43 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سياسيون وكتاب يرحبون بكتابة وصية للتبرع بأعضائهم

عمرو أديب: "معنديش مشكلة أتبرع بأعضائي بعد الوفاة"

هل تصل الصدقة للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب

تبرعت بشقتها قبل وفاتها بغرض حرمان أشقاءها فهل هذا صحيح؟.. الإفتاء تُجيب

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

5 فتاوي متشددة أثارت الجدل إحداها من شيخ الأزهر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

09:29 م

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

09:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements