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40 لاجئا أفغانيا يدخلون جنوب السودان بطريقة غير مشروعة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 كشفت سلطات الهجرة في جنوب السودان عن دخول ما لا يقل عن 40 أفغانيا إلى جنوب السودان دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس إدارة الهجرة والجوازات والسجل المدني الفريق "أتيم مرول"، خلال اجتماع له مع عدد من قادة القطاع: أن اللاجئين الأفغان الذين دخلوا البلاد بطريقة غير معلومة يقيمون في مكان واحد، وقد طلب اللاجئون من المواطنين المحليين تقديم الدعم لهم.

كانت أوغندا أولى الدول الأفريقية، التي استقبلت مهاجرين أفغان في أواخر أغسطس الماضي، بعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان في منتصف الشهر ذاته، إذ أكدت وزارة خارجية أوغندا استقبال 51 لاجئا أفغانيا حينها.

وجاءت استضافة أوغندا للاجئين الأفغان بناء على طلب الولايات المتحدة باستضافة الأشخاص "المعرضين للخطر" من الأفغان وغيرهم من الجنسيات الأخرى، مؤقتا لحين نقلهم إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وتستضيف أوغندا أكبر عدد من اللاجئين في إفريقيا، كما أنها البلد الرابع الأكثر استضافة للاجئين على مستوى العالم، حيث تأوي أوغندا ما يزيد عن 1.5 مليون لاجئ من مختلف الدول.

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