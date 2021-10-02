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أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات فاعليات ختام بطولة دوري الشركات الـ 54، والتي حملت أسم حياة كريمة، وأقيمت بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

حملت البطولة مشروع حياة كريمة، هو مشروع رئاسي لم يشهده العالم من قبل، واستهدف تطوير حياة أبناء مصر إلى الأفضل في الريف المصري، وتم إطلاق شعلة البطولة من من مدينة الأمل - عزبة الهجانة.

شارك بالبطولة العاملين بالشركات، من العاملين في الشركات المصرية، يتنافسون خلالها في مجموعة من الألعاب الرياضية، بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لمنافسات البطولة.


وقال المحافظ في كلمته، إن بورسعيد ستظل مستعدة دائما لاستضافة هذا الحدث الكبير، مطالبا الرياضيين بالعودة إلى أعمالهم بعد البطولة بهمة وعزم، ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص من أجل مصر، وكذلك العودة مرة أخرى إلى بورسعيد للمشاركة في النسخة الـ ٥٤ من بطولة دوري الشركات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لاتحاد الشركات برئاسة الدكتور حسني غندر على اختيار بورسعيد الدائم لاقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر باقامتة على ارض المحافظة ليتنافس أكثر من 17 ألف من عمال مصر في مختلف الرياضيات.

مشيرا بان تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعنل على خلق روح الاصرار والتعاون وبذل الجهد وهو ماعهدنا بة عمال مصر الشرفاء الذين يصنعون المعجزات ودورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة على ارض مصرنا الحبيبة.

من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بنجاح البطولة، معتبرًا أن البطولة حدثًا أولميبيا، متمنيا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، موجها الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمة الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري
واكد الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام أن 121 منافسة أقيمت بالبطولة، و273 شركة لأول مرة، و11892 لاعب، وشهدت محافظة بورسعيد تواجد 17814 مشارك بفاعليات الأولمبياد.
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)
أشرف صبحي وعادل الغضبان يشهدان فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)

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