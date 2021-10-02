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مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة يزف بشرى سارة للمواطنين

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:48 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إنه تباحث مع الجانب الألماني لتوفير اكبر عدد من سيارات الإسعاف بأحدث التقنيات بجانب توفير أجهزة حديثة للأشعة المقطعية متمثلة بجهاز أشعة مقطعية متنقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه زار مصنع الأجهزة المقطعية في ألمانيا ولديهم أحدث التكنولوجيا في العالم.

ولفت إلى أن الجانب الألماني سيوفر عيادات متنقلة من أجل مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن العيادات المتنقلة من أجل المواطن المصري البسيط.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: "وضعنا خطة لتوفير كل السيارات والأجهزة الطبية المتطورة في أسرع وقت ممكن، كما ناقشنا كيفية الحفاظ على الأجهزة الطبية داخل سيارة الاسعاف في ظل تغير درجة الحرارة".

ونوه بـأنه أطلع على الأجهزة الخاصة بصحة المرأة، متابعا: "وحدات صحة الأسرة ستكون موجودة في كل مكان وستقدم خدمات الرعاية الصحية".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأن سيارات العيادات المتنقلة ستدخل الأماكن الضيقة والمزدحمة، متابعا: "4500 سيارة طبية مجعهزة تعاقدنا مع ألمانيا بمليارات الدولارات عليها وستتوالي إلى عام 2023"، معقبا: لأول مرة نتعاقد على سيارات إسعاف بهذا العدد الضخم من السيارات".

واكمل: "500 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى لسيارات الإسعاف التي تعاقدنا مع ألمانيا عليها".

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