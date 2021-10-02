لميس الحديدي: احتفالية يوم القضاء تزامنت مع دخول النساء لمواقع كانت محجوبة

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن احتفالية يوم القضاء المصري لها أهمية خاصة هذا العام، خاصة أنها تتزامن مع أول عام لدخول النساء في عدد من المواقع القضائية التي كانت محجوبة عنهن في تلك المواقع.



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، قائلة: " النساء دخلت إلى النيابة العامة ومجلس الدولة، وهذا حدث بدعوة من الرئيس السيسي لتحقيق الاستحقاق الدستوري "

ولفتت إلى أن أهم ما جاء في كلمة الرئيس التي شدد عليها مرارًا وتكرارًا أثناء كلمته هو ترسيخ مبدأ إستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، التهنئة لكل عضو بالجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، قائلا إن هذا اليوم يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

