"تنمية المشروعات": 29 جهة تشارك في معرض "تراثنا" السبت المقبل

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, السبت المقبل,وحتى 15 أكتوبر معرض "تراثنا" بمشاركة عدد كبير منالجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية وعلى رأسها بنك القاهرة, الشريك الاستراتيجي للمعرض و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشبابوالرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي, من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين منالطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والاكسسوارات والحلي.









وذكر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - في بيان اليوم السبت - أنه يشارك في الدورة الحالية للمعرض أصحابالمشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد الحريري الفاخر والكليم اليدوي ومنتجات أخرى متنوعة بالإضافة إلى العارضين من شمالسيناء الذين يعرضون الملابس والاكسسوارات ذات الطابع البدوي والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.





وأضاف أن المعرض يضم عددا كبيرا من مصنعي الأثاث من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالإضافة إلى غرفةالأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات حيث يعرضون مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التي تعبرعن التراث المصريالأصيل وتصلح لاستخدام الديكورات الكلاسيك والمودرن و تمزج بين الأشكال التراثية والمتطلبات المعاصرة.





وأشار إلى أن المعرض يضم نخبة من أفضل الفنانين والمبتكرين من الجهات المتخصصة في دعم وتنمية الحرف اليدوية والتراثية كالمجلسالتصديري للحرف اليدوية, وغرفة صناعة الحرف اليدوية, و"كرييتيف ايجبت" ومشروع تنمية الصعيد, واتحاد المستثمرين العرب, ونقابةالفنون التطبيقية وتجلي (سانت كاترين) المتخصصة في المنتجات والتحف الرخامية الراقية.