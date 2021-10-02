Advertisements

ليفربول ومانشستر سيتي.. صراع برازيلي بين أليسون وإيدرسون

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:59 م
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
وكالات
يخوض حارسا ليفربول ومانشستر سيتي، أليسون وإيدرسون، مواجهة على حدة في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد، في إطار صراع "حبّي" على موقع أساسي في المنتخب البرازيلي.

شكّل قدوم إيدرسون في 2017 مقابل 40 مليون يورو من بنفيكا البرتغالي وأليسون العام التالي برقم قياسي بلغ 62,5 مليون يورو من روما الإيطالي، منعطفاً لكل من مانشستر سيتي وليفربول.

كان أليسون، البالغ 29 عاماً راهناً، قد فرض اسمه في أوروبا وأساسياً مع منتخب بلاده، فيما ينتظر إيدرسون تشكيلته الدولية الأولى. لكنهما تألقا بقوّة في مركز مغمور عادة ضمن الدوري الإنجليزي. يبلغ معدل نظافة شباك إيدرسون 51.6% في الدوري، فيما يبلغ معدل اهتزاز شباكه 0.7 في المباراة الواحدة. يتراجع عنه أليسون قليلاً بنسبتي 47% و0,76 توالياً، لكن إذا استثنينا الموسم الماضي عندما غرق دفاعه بالإصابات، تتحسّن النسبتان إلى 54.8% و0.67. لكن الحارسين اللذين تفصل عشرة أشهر بين تاريخ ولادتيهما، عرفا حياة اجتماعية مختلفة تماماً.

نشأ إيدرسون (28 عاماً) في الأحياء الفقيرة لساو باولو، فيما عاش أليسون طفولة هانئة في كنف طبقة متوسطة في بورتو أليغري. مع ذلك، هما قريبان جداً، فقد كان إيدرسون من اوائل الذين دعوا أليسون إلى منزله بعد قدومه إلى شمال غربي إنجلترا.

قبل جائحة كورونا، كان حارس سيتي ضيفاً منتظماً إلى حفلات الشواء التي ينظّمها حارس ليفربول مع برازيليين آخرين في المنطقة على غرار ريشارليسون مهاجم إيفرتون أو فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد.

أثناء الحجر، كانت اللقاءات عبر الفيديو والتي شارك فيها اللاعبون فرناندينيو (سيتي) وروبرتو فيرمينو وفابينيو (ليفربول)، ساعدت تلك اللقاءات أليسون على تخطي صدمة وفاة والده في فبراير الماضي.

الفوارق واضحة أيضاً في أسلوب اللعب، يغامر إيدرسون فيما يبدو أليسون متحفظاً على خط مرماه. يتسلّح حارس سيتي بقدرة التحكّم بالكرة بقدميه، مع معدل 24 تمريرة في المباراة الواحدة، وهو يقتدي بحارس ساو باولو السابق روجيريو سيني صاحب 132 هدفاً في مسيرته.

لكن أليسون هو الذي يملك هدفاً حاسماً في رصيده، بكرة رأسية رائعة من ركنية منحت ليفربول فوزاً قاتلاً على وست بروميتش ألبيون (2-1) الموسم الماضي، في طريق انتزاعه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

دولياً، كان أليسون (47 مباراة دولية)، الحارس الأساسي مع البرازيل، برغم الضرر الذي أصاب موقعه بعد الخسارة أمام بلجيكا في ربع نهائي مونديال 2018. لكنه عوّض في كوبا أميركا 2019 عندما تلقى هدفاً وحيداً في ست مباريات، وساهم في إحراز بلاده اللقب. بيد أن إصابة في ربلة ساقه أبعدته عن أربع مباريات ودية الخريف التالي، أفسحت مجال اللعب لغريمه.

في آخر 11 مباراة كانا متاحين للمنتخب الأصفر، استهل إيدرسون 7 مباريات برغم أن عداده يبلغ 16 مباراة دولية، شارك أليسون في ثلاث والأخيرة لحارس بالميراس ويفيرتون (33 عاماً).

لكن هذه الأرقام لن تكون مفيدة بعد ضربة البداية الأحد. ستكون رحلة المنافسة على اللقب نارية، بين آخر متوجين في البريميرليغ، خصوصا في ظل صدارة ليفربول بفارق نقطة عن سيتي حامل اللقب.

الكلمات المفتاحية

ي دوري أبطال أوروبا مان سيتي ليفربول ومانشستر سيتى ليفربول على نار

أخبار تهمك

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

شاهد - سواريز يحرق شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ ساعة الا ربع

أنشيلوتي يوجه رسالة نارية للاعبي ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

09:29 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements