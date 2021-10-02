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أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:01 م
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي


هناك حالة من الانقسام المستمر بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بشأن مصير المدرب العام فى طاقمه المعاون.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن رغبة بيتسو موسيماني فى الإبقاء على سامي قمصان ضمن طاقمه وعدم عودته إلى منصب المدرب المساعد من جديد.

وتابع المصدر، أن الشرط الثانى الذي يضعه بيتسو موسيماني هو التعاقد مع مدرب عام أجنبي، ويتحمل الأهلي تكاليف ضمه من الناحية المالية ويعود سامي قمصان إلى المدرب المساعد.

كما  عرض خلاله جهاز الكرة فى القلعة الحمراء أكثر من مدرب عام على بيتسو موسيماني، فى الفترة الماضية مثل علاء ميهوب وهاني رمزي ورضا شحاته.

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