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عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:57 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي
اتخذ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قرارًا ناريًا تجاه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفرق الكتالوني، وذلك عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فأن لابورتا تراجع عن قراره بشأن دعن كومان، موكدة بأن رئيس برشلونة سيعلن إقالة المدرب الهولندي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان لابورتا قد خرج بتصريحات قبل مواجهة أتلتيكو مدريد قال فيها، سيبقى كومان مدربا لبرشلونة. نحن ندرك أنه يستحق الحصول على فرصة لعدة أسباب: فهو مشجع لبرشلونة وهو أسطورة بالنسبة للجمهور في شتى أنحاء العالم. سيبقى في منصبه وهو يستحق هامشا من الثقة".

لكن الوضع اختلف عقب الخسارة التي تجرعها الفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد، حيث بات يبحث لابورتا عن بديل لكومان لقيادة الفريق، خاصة وأن الفريق سيكون في راحة لمدة 15 يومًا بسبب فترة التوقف الدولي.

الكلمات المفتاحية

لابورتا لابوتا كومان برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

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