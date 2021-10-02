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سر استبعاد ديبالا من قائمة الأرجنتين

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
وكالات
 قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس سيغيب عن مباريات منتخب الأرجنتين الثلاث المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب إصابة في الفخذ.

وكان ديبالا (27 عاما) ضمن التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني الاثنين الماضي، لكنه استبعد ومن ثم فإنه لن يشارك في مباريات الفريق خارج أرضه أمام باراغواي وعلى أرضه في مواجهة أوروغواي وبيرو ما بين الثامن و15 من الشهر الجاري.

وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة لفريقه في الدوري الإيطالي انتهت بفوزه 3-2 على سامبدرويا مطلع الأسبوع الماضي. وخرج ديبالا من المباراة مصابا بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه.

وغاب ديبالا عن فوز يوفنتوس 1-صفر على تشيلسي اللندني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي ويتوقع يوفنتوس عودته للملاعب بعد انتهاء العطلة الدولية.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزها في خمس من ثماني مباريات خاضتها حتى الآن وتتخلف بفارق ست نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.

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