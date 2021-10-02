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مصدر برابطة الأندية: المقر الجديد تبرع من النائب أحمد دياب

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:33 م
احمد دياب
احمد دياب
الفجر الرياضي
كشف مصدر بالمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة عن أن المقر الجديد الخاص بالرابطة، هو تبرع من النائب أحمد دياب رئيس الرابطة ليكون المقر الدائم لرابطة الأندية لتدير من خلالها شئون الدوري المصري الممتاز ويشهد كذلك الاجتماعات الدورية وتسيير جميع الأمور.

شدد المصدر على أن الموظفين بمكتب النائب قاموا منذ الصباح بإزالة اللافتة الخاصة به من المكتب تماما واستبدالها ليكون مخصصا بالكامل للرابطة ومباشرة أعمالها، مشيرا إلى أن أحمد دياب قرر تجهيز المكتب بالشكل المثالي ليكون جاهزا للرابطة من مكاتب خاصة وغرف اجتماعات صغيرة وكبيرة، وأجهزة كمبيوتر وإنترنت، وغيرها من الترتيبات والتجهيزات لتسهيل عمل أعضاء المكتب التنفيذي المكلف بإدارة شئون الدوري المصري الممتاز.

شدد على أن المقر الجديد كان أحد المكاتب الخاصة بمباشرة أعمال النائب أحمد دياب البرلمانية، إلا أنه قرر التبرع به بالكامل لصالح رابطة الأندية المحترفة لتسهيل عملها ولإدارة كافة شئونها من خلاله، موضحا أن هناك تجهيزات تجرى حاليا للاستقرار على اللوجو الخاص بالرابطة لاعتماده في كافة المراسلات والمكاتبات وغيرها من الأمور الرسمية.

وعقد المكتب التنفيذي للرابطة أول اجتماعات في المقر الجديد اليوم، وتم خلاله الاتفاق على بقاء شكل الدوري بنظامه الحالي مع انطلاق كأس الرابطة بداية من ٢ يناير المقبل.

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احمد دياب

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