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أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 4 أشخاص، وذلك على خلفية تداول صورا منافية للاداب، عقب قيامهم بالرقص عراة وبالأسلحة البيضاء، خلال عملية نقل "عزال عروسة"، بقرية النجاحية بنجع حمادي.

وقال جمال فؤاد، عمدة قرية النجاحية بشرق نيل نجع حمادي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه تم ضبط 4 أشخاص، وذلك بعدما قامت الأجهزة بفحص الصور وتحديد المتهمين خلفية تداول صورا منافية للاداب، عقب قيامهم بالرقص عراة وبالأسلحة البيضاء، خلال عملية نقل "عزال عروسة".

وأكد فؤاد، أنه جار العمل على عقد اجتماع مع كبار عائلات وشباب القرية من أجل العمل على عدم تكرار تلك الواقعة، التي لا تمثل شباب وتقاليد المجتمع الصعيدي، مشدد على دور الأهالي بالتوعية السليمة للأبناء.
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)
أمن قنا يضبط 4 شباب على خلفية رقصة "عبدة الشيطان" (صور)

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