شقة فاتن حمامة وعمر الشريف بالمزاد العلني.. تعرف على التفاصيل

صدمة كبيرة لجمهور ومحبي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة أثر انتشار خبر بيع منزلها بعمارة "ليبون" في الزمالك بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 27 من أكتوبر الجاري.



هذه الشقة عاش بها الثنائي الأشهر في السينما المصرية الفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف بهذا الحي الراقي الذي عاش به الكثير من نجوم في الخمسينات والستينات، وتعتبر عمارة "ليبون" واحدة من أشهر العمارات في القاهره، سكن بها الفنانة الراحلة سامية جمال، والفنانة شريهان والفنان محرم فؤاد والفنان فريد الأطرش.



تبلغ مساحة شقة فاتن حمامة بحي الزمالك 485 مترا، وتطل على النيل وحديقة الأسماك بشارع الجبلاية بالزمالك، وتقع في أشهر عمارة سكنية "ليبون" وهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين وكانت تخصص بها غرفتين أحدهما لإبنها "طارق" من الفنان عمر الشريف، وبنتها نادية من الفنان ذو الفقار.



حي الزمالك سكن به عدد كبير من النجوم والفنانين الكبار، حيث سكن به العندليب، والفنانة سعاد حسني، والفنان أحمد رمزي، والفنانة سامية جمال، والمخرج يوسف شاهين بإلإضافة الى الفنانة الكبيرة أم كلثوم التي كانت تقيم بفيلا في نفس الحي