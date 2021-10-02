وزير العدل يحسم الجدل بشأن فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة

علق المستشار عمر مروان، على فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة، قائلًا: "لازم يكون عندي ورقة رسمية تثبت ديانة المواطن، لأن هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على الديانة سواء الزواج أو الطلاق أو الورث، حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن".





وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل، فالاسم وحده قد يعكس الهوية، لما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة، هل دي هي المشكلة ".



