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وزير العدل يحسم الجدل بشأن فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:43 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
علق المستشار عمر مروان، على فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة، قائلًا: "لازم يكون عندي ورقة رسمية تثبت ديانة المواطن، لأن هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على الديانة سواء الزواج أو الطلاق أو الورث، حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن".

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل، فالاسم وحده قد يعكس الهوية، لما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة، هل دي هي المشكلة ".

وتابع: "بالنسبة لي وجود خانة الديانة في بطاقة أو شهادة ميلاد مش مشكلة، أو أي أوراق رسمية مش مشكلة، لكن ما تم التعارف عليه والأسهل والأيسر هو وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية، عشان حصص الدين أو إجازات الأعياد الدينية أو الجواز أو الورث".

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وزير العدل فكرة الغاء خانة الديانة من البطاقة بوابة الفجر الفجر

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