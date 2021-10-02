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شنطة صفوان ثابت.. تفاصيل جديدة حول إجهاض الداخلية لمخطط الجماعة الإرهابية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال الأمن الوطني تمكنوا من ضبط شقة بها غرفة سرية تابعة لرجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت بمنطقة حدائق الأهرام بها 8.4 مليون دولار.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأموال ما هي إلا بعض الفكة من أموال صفوان ثابت والتي تأتي في إطار خطة إعادة إحياء التنظيم.

أوضح أن المحال التجارية التابع للإخوان كان يحقق مبيعات بـ 2 مليار جنيه سنويًا، وبضع مئات من الملايين حصيلة أرباح شركات السياحة وغيرها من شركات المقاولات والألبان، معقبا: "كانوا نهبين البلد ودول مليهمش عيش في مصر".

وواصل: أن رجال الداخلية وجهاز الأمن الوطني لا ينامون، ولم يتركوا صفوان ثابت يعبث في البلد من داخل محبسه في السجن، مضيفا: لا تعطي الأمان للإخوان مهما كان، ومهما حدث لن يتكرر ما حدث قبل 2011.

واختتم موسى محذرًا من لوك الإخوان الجديد، موضحًا أنه بات يرتدي سلسلة وحظاظة وشعر طويل، حتى يبدو أنهم لطفاء، مضيفا أن الإخواني أبو سبحة ولحية سيختفي.

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صفوان ثابت الاخوان اخبار مصر احمد موسى أحمد موسى

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