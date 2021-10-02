بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج كبار السن في القليوبية (صور)

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن بمحافظة القليوبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والمنسق العام للمبادرات.



وقال الدكتور خالد عبد الغني، في تصريحات صحفية اليوم، إن المبادرة الرئاسية تستهدف كبار السن من ذوي الأعمار الأكبر من 65 عامًا، حيث تقدم المبادرة زيارات دورية بواقع 2 زيارة دورية سنويًا لتقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية.



وأشار، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين في كل زيارة هي عبارة عن فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للأسنان، وفحوصات طبية تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، وفحص سكر عشوائي، وقياس نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، ووظائف كلي، ورسم قلب، وأشعة موجات صوتية علي البطن، إلى جانب التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية، وأيضا جلسات تثقيف صحي بخصوص التغذية السليمة للمسنين وأضرار التدخين.



وأضاف، أنه جرى تحديد عيادات ثابتة بـ13 وحدة بمختلف الإدارات الصحية لتغطية جميع انحاء المحافظة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.