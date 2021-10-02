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"باعتراف صريح منه".. الباز يكشف سر القبض على محمود شعبان (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:48 م
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو يكشف فيه محمود شعبان الشهير بمقولة "هاتولي راجل" خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر عن أسباب القبض عليه باعتراف صريح منه.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت إن شاهين كان يعتقد أن ظهوره في حلقة مع الإعلامي وائل الإبراشي هي السبب في القبض عليه.

وأضاف أنهم زعموا أن الإعلامي وائل الإبراشي هو من نصب له الشباك اعتقادًا منهم بأنه لولا هذا الحوار لم يكن سيقبض عليه.
وأشار إلى أنه بعد أيام قليلة من الإفراج عن محمود شعبان تم القبض عليه مرة أخرى والتحقيق معه وحبسه 15 يومًا على ذمة قضية بتهمة الترويج للفكر الجهادي داخل السجن.

وأوضح أن الجماعة عندما أصيب وائل الإبراشي بفيروس كورونا شمتت في مرضه، ولكن ما لا يعلمونه أن الإبراشي بصحة جيدة وسيطل في برنامجه على شاشة التلفزيون المصري قريبًا وهو بصحة جيدة، ولكن الإخوان اعتادوا على الشماتة والتشفي والذي يعبر عن الحقد والكراهية.

الكلمات المفتاحية

محمود شعبان محمد الباز الارهاب الاخوان اخبار مصر

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