وزير العدل يكشف حقيقية تقدم الحكومة بمشروع قانون حول تعديل الإيجار القديم

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، حول تقدم الحكومة مشروع قانون حول قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: "حتى هذه اللحظة ليس لدى وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بالايجارات القديمة مقدم للحكومة، ولم تطلب منا الحكومة هذا حتى هذه اللحظة".



وحول مشروع قانون الادارة المحلية قال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "كان المشروع موجود منذ فترة إبان البرلمان السابق، ولجنة الادارة المحلية بالنواب كان لديها بعض الرؤى الخاصة بتعديلات، وهذا شأن برلماني عليهم تحديد متى تتم هذه التعديلات، لكن كحكومة قدمناه للبرلمان السابق في لجنة الادارة المحلية ".



وحول مشروعات القوانين المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، خاصة ما يتعلق بقانون حرية المعلومات قال الوزير: "كل القوانين ومشروعاتها المنبثة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ستتم في المواعيد المحددة لها، كون الاستراتيجية هي عبارة عن إلزام الحكومة نفسها بتقديم مشروعات تنفذ ما ورد في الاستراتيجية في مواعيدها المحددة".

