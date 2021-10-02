"هيكون مطرب الطشت الأول".. هاني شنودة يكشف مفاجأة عن مطرب الغلابة

وأشار "شنودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه طرح مسابقة لاختيار أفضل أغنية تناسب عم سيد، وبالفعل وقع الاختيار على أغنية وسيتم تسجيلها، وسيغنيها في أول حفلة مقبلة، لافتا إلى أنه عم سيد تمكن من العزف على الدرامز لأنه موهوب.





وأضاف الموسيقار هاني شنودة، أن عم سيد لطيف جدا، وصوته في الغناء جميل، مؤكدا أنه يسعى لمساعدة

كل المصريين، معلقا: "أي مواطن مصري أخويا أو ابني حسب سنه"، ليداعبه الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "هيكون مطرب الطشت الأول".



كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل تعاونه مع عم سيد والمعروف إعلاميا بـ مطرب الغلابة، قائلا أنه سأل "عم سيد" أين تعلم العزف بالجردل والطشت، وكان رده "اتعلمته من مشاهدتي للأراجوز".