عاجل - أتلتيكو مدريد يقهر برشلونة في الليجا.. وسواريز يرد بقوة على كومان

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا غاليًا على حساب ضيفه برشلونة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله توماس ليمار في الدقيقة 23، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 44. ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.





فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف بلنسية وريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب. وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراة والتعادل في مباراتين.





فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.



