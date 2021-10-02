Advertisements

إنتر ميلان يقلب الطاولة أمام ساسولو في الكالتشيو

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
تقدم فريق إنتر ميلان حامل اللقب لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه ساسولو 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة السابعة.

وعلى استاد مابي، تقدم دومينيكو بيراردي بهدف لساسولو في الدقيقة 22 من ضربة جزاء ثم أدرك البوسني أدين دجيكو التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 58. وحصل إنتر ميلان على ضربة جزاء ترجمها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى هدف الفوز في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه فيورنتينا غدا الأحد فيما توقف رصيد ساسولو عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

الكلمات المفتاحية

مارتينيز ساسولو دجيكو إنتر ميلان

أخبار تهمك

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ 9 دقائق

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ ساعة و نصف

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أتلتيكو مدريد يقهر برشلونة في الليجا.. وسواريز يرد بقوة على كومان

منذ أقل من ساعة

أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

منذ أقل من ساعتين

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

منذ 39 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يخطف فوزا ثمينا من ساسولو ويقلص فارق الصدارة مع اليوفي

إنتر يستعد لدورتموند بفوز مثير على ساسولو

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة بمباراة بريشيا ضد فيورنتينا

إنتر ميلان يقهر سبال ويتصدر الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس

في مباراة الـ6 أهداف.. إنتر ميلان يتعثر أمام ساسولو في الكالتشيو

هدافي الدوري الإيطالي بعد مبارايات السبت

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:57 م

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

11:02 م

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

11:32 م

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements