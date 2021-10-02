النيابة الإدارية تكشف مزايا تطبيق النظام الإلكتروني الجديد (فيديو)

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن التطوير الذي شهدته النيابة الإدارية على مستوى المنشآت والميكنة والتحول الرقمي ومنظومة مكافحة الفساد بالكامل، مشيرًا إلى أن الخط الساخن لخدمة المواطن سهل عمل الهيئة لشكل كبير ومحاربة الشائعات.



وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت إن هناك توفر عدد ضخم جدا من المباني في المحافظات، وهو لا يعود فقط على هيئة النيابة الإدارية، وإنما يوفر للمتردد على النيابة الإدارية سواء شاهد أو متهم مكان لائق به سواء للجلوس أو الانتظار.



وأشار إلى أنه على مستوى التحول الرقمي، فإنه تم الانتهاء منه في عدد من المحافظات، ولازالت الخطة مستمرة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، حتى لا يجد المواطن صعوبة في التواصل مع النيابة الإدارية، موضحًا أنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني لمستخدمي الهواتف الذكية يتيح للمواطن أن تكون النيابة الإداية "حرفيا على هاتفه".



وتابع "يمكنه عن طريق هذا التطبيق أن يرسل على وحدة الشكاوى المركزية أو عن طريق واتس آب، لتدخل دورة الفحص والتحقيق، ويأتي الرد للمواطن سريعا سواء بالاستجابة لحقه أو إيضاح لماذا ليس له حقق في الشكوى"، مؤكدًا أن الاهتمام بشكاوى المواطنين، أبلغ رسالة للرد على أي شائعة، وكذلك دخول المرأة منظومة القضاء تفعيل حقيقي للمواطنة لا يميز.

