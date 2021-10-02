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إيطاليا تفقد إيموبيلي في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:01 م
إيموبيلي
إيموبيلي
وكالات
أعلن نادي لاتسيو المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، أن مهاجمه الإيطالي الدولي تشيرو إيموبيلي لن يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب إصابة في الفخذ.

إيطاليا تفقد إيموبيلي في نهائيات دوري الأمم الأوروبية
وتعرض إيموبيلي (31 عاماً) للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه في الدوري الأوروبي على لوكوموتيف موسكو الروسي الخميس الماضي، وقال لاتسيو عبر موقعه الرسمي على الانترنت إنه أصيب في عضلات الفخذ الأيمن.

وأضاف لاتسيو: "سيخضع للمراقبة والمتابعة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موعد عودته للملاعب".

وبسبب الإصابة سيغيب إيموبيلي عن مباراة فريقه في الدوري الإيطالي غداً الأحد، أمام بولونيا وعن مباراتي منتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية بينما قالت شبكة سكاي الإيطالية إنه سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

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ايطاليا اتسيو في الدوري الإيطالي إيموبيلي

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