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إعتذار كرم جابر عن تكملة المشوار مع الرجاء المطروحي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
تقدم كرم جابر المدير الفني للرجاء المطروحي بإعتذار رسمي لمجلس إدارة نادي الرجاء عن تكملة المشوار بسبب الموقف الصعب الذي يمر به النادي حاليا بعد عقوبة الإتحاد الدولي علي الرجاء المطروحي.

وكان الإتحاد المصري قد أخطر نادي الرجاء المطروحي بقرار الإتحاد الدولي بإيقاف النادي لقيد اللاعبين الجدد محليا ودوليا لفترتين قيد متتاليتين بداية من فترة القيد القادمة.

كما قرر الإتحاد الدولي تغريم النادي المطروحي خمسون ألف فرنك سويسري (50000) فرنك سويسري تدفع خلال 30 يوم من الإخطار.

وبالتالي أخطر نادي الرجاء جميع الصفقات الجديدة بالقرار ليتسني لهم البحث عن نادي جديد خلال الفترة القادمة.

وقرر مجلس الإدارة تصعيد ناشئين النادي لحل هذة المشكلة بالأضافة ل14 لاعب من الموسم الماضي وهم: أحمد خير، وحسين سمير، ومحمد باستن، ووليد خميس، ومحمود عطيطو، وميدو فؤاد، ومحمود قرنى، وجون سيلا، ومخيمر، وعبدالرحمن، وسعد ماردونا، وطارق عطا، ورمزى خالد.

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