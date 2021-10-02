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الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:02 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
شهدت الساعات الأخيرة، تطورات جديدة حول فسخ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكلف بيبو المشرف على الكرة، أمير توفيق مدير التعاقدات، بعقد جلسة مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم موقفه بشكل سريع ورحيله.

"الأهلي يحاول مجددًا من أجل فسخ عقد أجايي"

ويحاول أمير توفيق خلال جلسته مع النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، للتوصل إلى اتفاق بشأن فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وكان الأهلي فشل في التوصل لاتفاق مع أجايي بفسخ التعاقد، بعدما رفض اللاعب الحصول على مبلغ 400 ألف دولار والرحيل، وتمسك بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

ووضع المارد الأحمر اللاعب على قائمة الانتظار حتى تحديد مصيره، بعدما وضع في حسابه الشخصي مبلغ 220 ألف دولار، ربع عقده في الموسم الجديد.

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في فسخ التعاقد مع اللاعب، بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني، والتعاقد مع الثنائي الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني، بالصيف الجاري.

الكلمات المفتاحية

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