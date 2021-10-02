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حسين السمري يكشف آخر تطورات انتخابات الزمالك

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي


كشف حسين السمري، المدير التنفيذي بنادي الزمالك، موقف اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من الترشح بانتخابات القلعة البيضاء في الدورة المقبلة.

وقال حسين السمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، والمذاع على قناة صدى البلد، إن اللائحة تمنع المدير التنفيذي والمالي والرياضي فقط من الترشح لإنتخابات نادي الزمالك.

وعن الأنباء التي ترددت بشأن نية حسين لبيب، رئيس اللجنة بالترشح في انتخابات القلعة البيضاء، قال السمري: «من الوارد أن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس».

وأكد المدير التنفيذي بنادي الزمالك، خلال مداخلة بقناة صدى البلد، أن انتخابات نادي الزمالك ستقام ولكن الموعد سيتغير ولا بد أن يكون العضو مسدد الإشتراك.

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