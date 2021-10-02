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إعتذار طارق الصاوي عن تكملة المشوار مع الحمام المطروحي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


تقدم طارق الصاوي المدير الفني للحمام المطروحي بإعتذار لمجلس إدارة النادي المطروحي مبررا ذلك بوجود ظروف شخصيه تمنعه من التواجد مع الفريق الفترة القادمة.

وتقبل مجلس إدارة النادي الإستقاله وتمني للمدرب التوفيق في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يقود ناصر بسيس المدرب العام، وعبد الرحمن محي مدرب الفريق مران الفريق غدا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

يذكر أن الحمام قد تعادل في أولي مبارياته بالدوري مع صيد المحلة خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

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