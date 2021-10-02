مرور دمياط: وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي لضبط التلاعب

تابعت إدارة مرور دمياط، وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي للحد من محاولات التلاعب التي قد يرتكبها بعض السائقين بشأن التعريفة المقررة، وأيضًا لملاحقة أي مخالفات متعلقة بذلك وعدم الالتزام بخطوط السير، خاصة مع تردد شكاوى متعددة من المواطنين فى هذا الخصوص.





جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حيث تم وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، و تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبالتنسيق مع مديرية الأمن.





وذكر العميد محمد سيف مدير إدارة المرور، بأن الملصق يتضمن شعار المحافظة وأرقام مسلسلة بخط واضح وحجم مناسب، بحيث يسهل تحديد هوية السيارة من قبل المواطنين ورجال المرور و كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أن المنظومة ستساهم وبشكل كبير فى الحد من معدلات الجريمة وأيضًا التصدي لأي مخالفات من قبل السائقين وإلزام سائقي سيارات التاكسي بتشغيل العدادات لتحديد الأجرة الفعلية.



