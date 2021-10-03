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وزير العدل عن إلغاء خانة الديانة: المصريين ميهمهمش الاسم ولا الدين في المعاملات

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:07 ص
وزير العدل
وزير العدل
منار أشرف داود

علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على فكرة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، مشددًا على أنه يجب وجود ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة تخص الطلاق والزواج وخلافه.

أضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم السبت، أنه حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن.

حول رأيه بصفة شخصية، قال مروان: "لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل فالاسم وحده قد يعكس الهوية لما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة؟ هل دي هي المشكلة؟ والاستثناءات في التعامل مع أفراد الشعب بسبب الدين أو الاسم هي قلة قليلة، لكن الأغلبية الساحقة من المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم في أي معاملة".

تابع: أن وجود اسم الديانة في الأوراق الرسمية سواء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد ليس ذو أولوية حالة لعدم وجود مشاكل ضاغطة من وجودها، قائلًا: "بالنسبة لي وجود خانة الديانة في بطاقة أو شهادة ميلاد مش مشكلة أو أي أوراق رسمية مش مشكلة لكن ما تم التعارف عليه والأسهل والأيسر كان البطاقة الشخصية".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً.

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الكلمات المفتاحية

وزير العدل لميس الحديدي كلمة اخيرة عمر مروان الغل

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