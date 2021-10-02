Advertisements

أسامة إمام يعتمد نتيجة هندسة البرمجيات بحاسبات حلوان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:21 م
الأستاذ الدكتور أسامة إمام
الأستاذ الدكتور أسامة إمام
اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2020-2021 لبرنامج هندسة البرمجيات وكانت نسبة النجاح 92%. 

ومن المعلوم أن تخصص هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها.

وأفاد الدكتور أسامة إمام، بأن تخصص هندسة البرمجيات برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج منذ نشاته عام 2006 على تطوير خطط وبرامج التعليم  للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءًا من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات، وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج. 

كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج، ويلتحق الطالب بالتدريب المناسب  منذ التحاقه من خلال شركات البرمجيات الكبرى، ما أضاف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة. وتتمثل شروط القبول في البرنامج  الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان أو أي كلية حاسبات  واجتياز المقابله الشخصية.

ويتم اخيار طلاب البرنامج بعد اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يجب أن يكون الطالب يتميز بصفات شخصية تاأله لدخول البرنامج وهذه المهارات هي:

1. القدرة على صياغة المشكلة.
2. القدرة على التحليل.
3. الإلمام بمبادئ علم الإحصاء.
4. القدرة على العمل الجماعي.
5. إجادة اللغة الإنجليزية.

ثم يتم تنمية هذه المهارات للطالب بعد التحاقه بالبرنامج لتجهيزه لسوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

الكلمات المفتاحية

هندسة البرمجيات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بوابة الفجر الفجر اعتماد نتيجة هندسة البرمجيات

أخبار تهمك

أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

منذ أقل من ساعتين

سر استبعاد ديبالا من قائمة الأرجنتين

منذ ساعة

عاجل - أتلتيكو مدريد يقهر برشلونة في الليجا.. وسواريز يرد بقوة على كومان

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

منذ 37 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ 42 دقيقة

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:57 م

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

11:02 م

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements