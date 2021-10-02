



علق حسين السمري، المدير التنفيذي بنادي الزمالك، على ما أعلنته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بشأن بطلان الإعلان عن الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.





الزمالك يرد على بطلان الإعلان عن الجمعية العمومية (فيديو)

وقال حسين السمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك سليمة وقانونية 100% ولم يكن فيها أي مشكلة.





وتابع المدير التنفيذي بنادي الزمالك، أن وزارة الشباب والرياضة طلبت تنقية العضويات في نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل الدعوة للإنتخابات لحين تنقية العضويات.





وأشار السمري خلال حديثه بقناة صدى البلد، أنه من حق إدارة نادي الزمالك أن تدعو للانتخابات حتى 31 أكتوبر المقبل بعد انتهاء اللجنة المشكلة لفحص العضويات من العمل داخل نادي الزمالك.





وأوضح السمري، أنه لابد أن يكون العضو مسدد قيمة الإشتراك الخاصة بالعضوية من أجل الانتخابات.





وأكد خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى، أن طلبات الترشح للانتخابات في النادي مستمرة حتى الغد لحين وصول خطاب مديرية الشباب والرياضة، معلقًا: «مينفعش أخد الأخبار من المواقع ولازم خطاب رسمي».





وأتم: «القانونيون فى الزمالك سيدرسون خطاب مديرية الشباب والرياضة لغلق باب الترشح فور وصولة».



