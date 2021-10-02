الآثاريين العرب يعلن أسماء الفائزين بجوائزه لعام 2021م

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب عن جوائز الاتحاد لعام 2021 والتي تشمل جوائز الاتحاد العينية وجوائز الإتحاد لخدمة التراث والجوائز البحثية ذات المردود المادي.

جاء هذا في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 34 لعام 2021 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي صباح السبت 2 أكتوبر.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد بأن جوائز الاتحاد العينية تشمل جائزة الاتحاد للتفوق العلمي لشباب الآثاريين وفاز بها كلًا من الدكتورة رحاب محمد علي النحاس جامعة الإسكندرية، والدكتور شـريف عمــر محمد عبد العال جامعة القاهرة، والدكتور حمادة منسي عاشور جامعة دمنهور.





جائزة الاتحاد للتميز الأكاديمى وفازت بها الدكتورة رانيا مصطفى جامعة الإسكندرية، وجائزة الاتحاد للجدارة العلمية وفاز بها كلًا من الدكتور منير عبد الجليل العريقي جامعة إب – اليمن والدكتورة منى فؤاد جامعة القاهرة، وجائزة الاتحاد التقديرية فاز بها كلًا من الدكتور محمد عبد الغنى جامعة الإسكندرية والدكتور طارق والى مدير مركز طارق والي.

وتابع ريحان أن جوائز الإتحاد لخدمة التراث وتشمل جائزة أ.د.محمد صالح شعيب لخدمة التراث الحضاري وقدرها 2500 جنيه مصرى وفاز بها عبد الله سيد العدل حارس بمنطقة آثار الدقهلية توفى أثناء متابعة عمله في المرور على المناطق الأثرية.





وجائزة باسم المرحومة إبتهال جمال عبدالرؤف(رحمها الله) وقيمتها1000 جنيه مصرى وفازت بها أسماء فتوح خلف راوي الأولى على قسم الآثار شعبة الآثار الإسلامية كلية الآداب جامعة المنيا





وبخصوص الجوائز البحثية ذات المردود المادى وتشمل جائزة الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير رحمه الله وقدرها 10000ريال سعودى وقد قسمت هذه الجائزة لقسمين متساويين الأول فى التراث والحضارة الإسلامية بمكة المكرمة "أم القرى" والثاني في أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا وآسيا وفى القسم الأول فاز الدكتور فهد بن عتيق المكي جامعة أم القرى – السعودية وفى القسم الثاني فاز الدكتور عبد الرحيم خلف جامعة حلوان.





بينما فاز بجائزة الأستاذة الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري وقدرها 5000 ريال سعودى اسم المرحوم الدكتور أحمد عبد القوي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن مجمل أعماله في مجال العمارة الإسلامية.



