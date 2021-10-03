"المصل واللقاح" يوضح الفرق بين الإصاب بكورونا والإنفلونزا (فيديو)

أوضح الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الفرق بين أعراض فيروسات كورونا والإنفلونزا والبرد، مشيرا إلى أن هناك فرق بين البرد والانفلونزا للحفاظ على الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد.





وقال خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت، إن البرد والإنفلونزا فيروسين مختلفين تمامًا، البرد يصحبها ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم وزكام واحتقان بسيط في الحلق ولا يوجد أعراض جسدية أو آلام في العظام، مؤكدًا أن البرد ليس مرض سرير ولا يستلزم عدم الخروج من البيت ومريض البرد يقدر يتحرك عادي.





وأضاف أن الإنفلونزا مرض سريري مع ارتفاع حرارة شديد وسخونة وكحة وآلام شديدة في العظام ويستلزم الجلوس في البيت، معقبا: الإنفلونزا شبه كورونا".



