روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني أنطونيو روديجير نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي حسم مستقبله مع النادي اللندني في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن الاستمرار في تشيلسي هو الخيار الأول لروديجير الذي ينتهي عقده مع البلوز في الصيف المقبل ويرتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية الكبيرة.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن روديجير البالغ من العمر 28 عامًا يخطط للحصول على راتب يقترب من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من أجل الاستمرار لكنه أصيب بخيبة أمل من عرض تشيلسي الافتتاحي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن روديجير نجم روما الإيطالي السابق يعتبر من العناصر المهمة في تشكيلة تشيلسي ويُقدم أفضل مستوياته منذ وصول مواطنه الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز.