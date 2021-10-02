عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن خسارة فريقه على يد أتلتيكو مدريد منذ قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





كومان قال بعد المباراة :"المباراة مرت من عدة مراحل، في بعض الأحيان كنا جيدين لكن لم تكن هناك فعالية".





وأضاف :"في وسط الميدان عليك أن تتبع خصمك وأن تبقى لصيقا به، عندما تتركه حر يحدث ما حدث".





وتابع :"نقصنا اليوم اللعب في العمق وفتح الملعب، ديباي كان عليه الرجوع للوسط من أجل طلب الكرة".





وواصل :"أمام خصم كالأتليتيكو عليك أن تفتح الملعب وان تستغل كل الفرص التي تتاح لك".





وأوضح :"ثقة لابورتا أمر هام، هذا شيء جيد من طرفه، وهو في مصلحة الجميع".





وأشار :"كنا نعلم بأنه من الصعب خلق الكثير من الفرص أمام خصم كالأتليتيكو الذي يغلق جيدًا مناطقه".





وأردف :"لدينا أسبوعين من الراحة، سيعود بعدها بعض المصابين وهذا أمر مهم بالنسبة لنا وهذا ما نحتاجه".





وواصل :"على الأقل سيطرنا على المُباراة في الشوط الثاني وكان لدينا الصبر في المباراة واتيحت لنا فرصتين للتسجيل وللأسف لم نسجلها، سلوك الفريق كان جيد، لم يخلقوا فرص اكثر، والاستحواذ كان لدينا".





وأردف :"ليست هناك حلول لليوم أو للغد، لكننا نعمل على منح الفرصة للشباب، أتمنى أيضا عودة المصابين، لأننا لا نملك جودة في الخط الأمامي".









وأوضح :"حسنًا انا حزين من النتيجة لأن في بعض لحظات هذه المباراة كنا نلعب بشكل جيد ، ربما ارتكبنا بعض الأخطاء خاصةً في الشوط الأول، مهاجمان من اتلتيكو مدريد لعبوا بهذا العمق واعتقد اخطأنا بهذا الجانب، عندما تخسر 1-0 امام اتليتكو يُصبح الأمر صعبًا، كان بإمكاننا فعل افضل من ذلك".





وأكمل :"سيعود بعض لاعبينا المصابين كألبا، نتمنى أيضا أن تسرع عملية تعافي اغويرو وديمبيلي وان يستعيد أنسو حالته البدنية الجيدة".





واختتم :"علينا أن نتحسن وأن نصحح الأخطاء التي نرتكبها في المباريات".



