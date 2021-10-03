تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر





يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم أول مبارياته الرسمية تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أمام منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبل بقطر.





تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر ضد ليبيا لحساب منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل.





و تبث مواجهة منتخب مصر ضد ليبيا حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول تشكيل الفراعنة أمام منتخب ليبيا بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم كالآتي:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد فتحي





خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد





الهجوم: محمد صلاح - أحمد السيد زيزو - مصطفي محمد.





من الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق انتصارا بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام طط منتخب أنجولا و تعادل في الجولة الثانية أمام الجابون بهدفٍ لكل فريق.







