Advertisements

تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:01 ص
مصر
مصر
علي خلاف

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم أول مبارياته الرسمية تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أمام منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبل بقطر.

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر ضد ليبيا لحساب منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل.

و تبث مواجهة منتخب مصر ضد ليبيا حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول تشكيل الفراعنة أمام منتخب ليبيا بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم كالآتي:- 

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - أحمد السيد زيزو - مصطفي محمد.

من الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق انتصارا بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام طط منتخب أنجولا و تعادل في الجولة الثانية أمام الجابون بهدفٍ لكل فريق.


الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد مصر محمد صلاح ليبيا كيروش تصفيات كاس العالم

أخبار تهمك

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ ساعة الا ربع

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللحظات الأخيرة من خسارة مصر أمام الكونغو في تصفيات إفريقيا للسلة المؤهلة لمونديال 2019

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

صور قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بكاميرا الفجر الرياضي

حسام البدري يستقر على تشكيل مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على ترتيب مصر في مجموعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

11:32 م

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

12:26 ص

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

12:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements