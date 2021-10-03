خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني السابق قرر رفع دعوى قضائية ضد المجلس الحالي للنادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا، حيث وجه له تهمة التسبب في خسائر للبرسا قد تصل إلى481 مليون يورو.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة أغلق بالأمس السنة المالية 2020/2021 مع 481 مليون خسائر وسيتعين الموافقة على هذا الإغلاق في الجمعية التي ستقام في السابع عشر من الشهر الحالي وهذا هو المكان الذي سيتعين شرحه بتفصيل كبير عن ماهية تلك الخسائر.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بارتوميو وجميع أعضاء مجلس إدارته واضحون جدًا في أنه لا يمكن أن تُنسب إليهم سوى الخسائر من الفترة 1 يوليو حتى 27 أكتوبر 2020 وهم مقتنعون جدًا بهذا أنه إذا كان الغرض من مجلس الإدارة لابورتا هو نسب تلك الخسائر والبالغ عددها 481 مليونًا إليهم وسوف يتنافسون على الجمعية ويلجئون إلى المحكمة من أجل الدفاع عن مصالحهم.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني السابق يعتقدون أن هذا الإغلاق الاقتصادي مبالغ فيه ولا يتوافق مع الواقع ويسعى فقط إلى تشويه صورتهم.



