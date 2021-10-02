متحدث المترو يكشف حقيقة تحريك أسعار اشتراكات الطلبة هذا العام

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تم بيع 5 آلاف استمارة في أول أيام البدء في فتح باب اشتراكات مترو الأنفاق لطلبة المدارس والجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد.



وأضاف "عبد الهادي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت، أن أي طالب يقوم بشراء الاستمارة بخمس جنيهات وختمها من المعهد أو الكلية أو المدرسة ووضع صورة شخصية عليها.



وأشار إلى أنه يتوجه إلى مكتب الاشتراكات وإحضار صورة شخصية للكارت الذكي وبطاقة للرقم القومي إذا كان سنة أكبر من 18 عامًا.



وأكد أنه بناء على تعليمات وزير النقل لن يتم تحريك أسعار الاشتراكات ونسبة الدعم يصل إلى 98%، موضحًا أن قيمة الاشتراك يصل إلى 33 جنيهًا وهذا يعتبر مجانًا ويستمر لمدة 3 أشهر أو ما يقرب من 180 رحلة وفور انتهاء المدة يتم دفع قيمة الاشتراك مرة أخرى دون شراء استمارة جديدة.