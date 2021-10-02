نقيب محامي شمال القاهرة يهنئ قضاة مصر بعيدهم الأول

هنأ عمرو محيى نقيب محامىن شمال القاهرة، قضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري، وذلك تقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي أرست قواعد العدل وحققت المساواة بين أبناء الشعب الواحد.



وأكد ​محى أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.



وأضاف محى، في بيان له، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، أن تكريم القضاة وشهدائهم الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن الوطن جنبنا إلى جنب مع رجال الجيش والشرطة، يعد دلالة على تقدير الدولة للدور الوطني الجليل الذي قاموا به على مدار تاريخ الوطن.



وأشاد محى بالتطوير الذى تم خلال الفترة الماضية فى المنظومة القضائية من خلال إصدار العديد من القرارات حيث شمل التطوير المقرات والآليات واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة داخل المحاكم والنيابات، وكذلك التنسيق بين كافة الهيئات القضائية المختلفة، حيث ساهم التطوير فى الإسراع بإجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة والعمل على تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي.



ويحتفل قضاة مصر بعيدهم لأول مرة في التاريخ، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر قرارَا بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا موحدًا للقضاة في جميع الهيئات القضائية المختلفة وتم اختيار هذا اليوم من كل عام لأن قضاة مصر يبدأون فيه عامًا قضائيًا جديدًا، وتنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم في مصر ليوزع عمل الدوائر القضائية بمختلف الهيئات، ليبدأ في هذا التاريخ «رسميا» عمل واحدة من أقدس المهن وهي مهنة «القاضي».