كمال أبو رية: تجربة الحلقات القصيرة جيدة ولا يوجد جزء ثاني من سوق العصر





قال الفنان كمال أبو رية أن تجربة الحلقات القصيرة في الدراما هي تجربة جيدة،و انا أهتم بمضمون وأهمية الشخصية في العمل حتى لو حلقتين بس



و أضاف أبو رية خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا كنت محرج جدًا وأنا بعمل فيديو تيكتوك مع نور إيهاب في المسلسل ودي أول مرة اخوض تلك التجربة.



و تابع أنه أول مرة أعمل مع الفنانة فيدرا وحصل هارمونى رائع بيننا في التمثيل وهي فنانة كبيرة.



و نفى أبو رية أنه هيعمل مسلسل جديدة على غرار مسلسل سوق العصر مع الفنان أحمد عبد العزيز، وكل ما حصل ان مؤلف هاوى بعت لى أنا وأحمد أوراق مسلسل وقراته أنا وأحمد وتوقفنا في الحلقة الرابعة لأن الورق كان ضعيف.