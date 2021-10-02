لميس الحديدي: ما يحدث في الطرق الدائري عمل جبار بكل المقاييس

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بتطوير وتوسعة الطريق الدائري، قائلة: "كل المصريين عارفين أهمية الدائري بالنسبة لسكان القاهرة بالذات، حيث كان طريقًا شاقًا فيه حفر كتير ونقر، وكل الجهود السابقة فيما للتطوير لم تكن جادة، التطوير كان عبارة عن عمليات إغلاق ويشيلوا اسلفت بس، ويحطوه".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء السبت، أن ما يحدث من تطوير في الطريق الدائري، ينبأ بأن هذا الطريق المحوري الذي يبدا بطريق الواحات مرورًا بالمرج والعاشر والمريوطية حتى المنيب، يتم الان توسعته، وهذا الأمر لأن تلك المنطقة كانت ضيقة وتؤدي لحوادث رهيبة.



وأضافت: "بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري، هنشوف شريان حياة جديد في القاهرة الكبرى، خاصة بعد تنظيم مواقف الميكروباصات،.. هنلاقي كل حاجة منظمة في مخارج الدائري، الي بيحصل في الدائري عمل جبار بكل المقاييس".

