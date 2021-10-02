أسامة إمام: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة الأعوام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، إن استخدامات الذكاء الاصطناعي متعددة منها طبي مثل عمليات تصحيح الإبصار، مشيدا بآلية استخدام موقع "الفيسبوك" للذكاء الاصطناعي، حيث إذا بحث شخص عن السفر، فأنه سيجد صفحته الشخصية كلها معلومات متنوعة عن أماكن للسفر.



وأشار "إمام"، خلال حواره مع الإعلامي معتز عبدالفتاح ببرنامج "تحت الشمس" المذاع عبر فضائية "الشمس"، مساء السبت، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة في الأعوام المقبلة، كاشفا أن أحد مشروعات التخرج بالكلية كان عن كيفية تشخيص الألة لإصابات كورونا وذلك في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي.



وتوقع الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، أن العيادات سيكون بها آلة للتشخيص في المستقبل القريب، تساعد الطبيب في سرعة إتخاذ القرار.



وعن استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع السيارات، أوضح أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في إبلاغ قائد السيارة أن هناك مكون بسيارته ستنتهي صلاحيته بعد شهر على سبيل المثال، منوها بأن الذكاء الاصطناعي يساعد الشخص على إتخاذ القرار السليم في مسألة ما بشكل مبكر.

