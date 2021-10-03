چلا هشام: نجاح "إلا انا" ما جذبني لحكاية "بدون ضمان".. وهذا رأيي في القصص المنفصلة "خاص"

كشفت الفنانة الشابة چلا هشام تفاصيل دورها في حكاية "بدون ضمان" مشيرة أنها تجسد دور هدير أخت إسلام جمال زوج هنادي مهني داخل أحداث الحكاية وأن ما جذبها للدور هو نجاح مسلسل " إلا أنا" وأن مجرد وجودها داخل الحدوتة إضافة لها ".







وتحدثت چلا هشام عن ترشيحها للعمل قائلة:" ترشيحي جاء عن طريق المخرجة ياسمين أحمد كامل،حيث تتواصلتمعي وأخبرتني بتفاصيل الدور ووافقت على الفور".







كما أعربت چلا هشام عن سعادتها بكواليس العمل مع هنادي مهني مشيرة أنها تحبها للغاية على المستوي الشخصي والفني مضيفة:" بحبها أوي وكنا بنذاكر المشاهد مع بعض وبنهزر كتير في الكواليس وهي ملتزمة ومحترمة ولذيذة جدا واتبسطت بالشغل معاها".





كما كشفت چلا هشام عن رأيها في نوعية المسلسلات المنفصلة مشيرة أنها حلوة للغاية ومريحة من حيث عدد ساعات التصوير بالإضافة أنها تجذب المشاهد ولا تسبب ملل،ويجب أن يحدث لها دعاية جيدة لان هناك حكايات كثيرة لم تظهر بشكل كبير بسبب الدعاية القليلة "